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Aylar sonra açılan hayvan pazarlarında iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan hayvan pazarları açıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan hayvan pazarları açıldı. Kurban Bayramı'nın da yaklaşması ile açılışın ardından Aydın'da hayvan pazarlarında iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu. Uyarılara rağmen sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarlarda, alışverişler de eski usul ile devam etti.


Kovid-19 salgını tedbirleri ve yapılacak tadilat çalışmaları kapsamında aylar önce kapatılan Dalama hayvan pazarı alıcı ve satıcı akınına uğradı. Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesinin tüm illerinden satıcı ve alıcıların geldiği hayvan pazarlarında yerel yönetimler kovid-19 salgınına karşı gerekli önlemleri almasına rağmen, vatandaşların önlem almadığı görüldü.


Sabaha karşı girişlerin başladığı hayvan pazarlarında sık sık vatandaşlar uyarılmasına rağmen oluşan manzara şaşırtıyor.


Uzun zamandır kapalı olan hayvan pazarlarının açılması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, pazarlardaki tek sıkıntı uyulmayan sosyal mesafe oldu.

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