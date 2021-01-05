Aynı evde kalan iki suçlu polis tarafından yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan hükümlü iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, pazaryerinde yankesicilik olayına karışan H.N (59) ile 7 ayrı suçtan aranması olan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.N (25) yakalandı. İki şahıs yapılan işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi.