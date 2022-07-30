Aynı kavşakta bir gün arayla ikinci kaza

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan tartışmalı kavşakta bir gün arayla gelen ikinci kazada bu kez kamyon devrildi.

Kaza, bir AVM'nin de bulunduğu OSB kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AFM 265 plakalı kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı kamyon devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, kaza dolayısıyla durma noktasına gelen trafiği düzenlemek için çalışma başlattı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, vatandaşlar aynı kavşakta çok sık kaza yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istediler.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.