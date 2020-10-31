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Aynı köyde bir kişi daha hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Dinç, Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Dinç, Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Köyde bir hafta içinde Korona virüs tedavisi görürken hayatını kaybeden kişi sayısı iki oldu.


Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Dinç, bir süredir Korona virüs nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün gece durumu ağırlaşan Mustafa Dinç'in sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı köyde yaşayan 78 yaşındaki Cemil Oflaz (78) da geçtiğimiz gün vefat etmişti. Mustafa Dinç'in vefatı ile birlikte köyde 1 hafta içerisinde hayatını kaybeden kişi sayısı 2 oldu.

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