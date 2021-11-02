Ayrı yaşadığı eşini ve kızını silahla öldürdü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kişi bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi ile kızını silahla vurup öldürdükten sonra, kafasına sıkarak kendi hayatına son verdi.

Olay, Yamalak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Şentürk (72), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (70) ile konuşmak için evine gitti. Hüseyin Şentürk ile eşi arasındaki konuşma, tartışmanın ardından kavgaya dönüştü. Hüseyin Şentürk sinirlerine hakim olamayarak, yanında getirdiği silahla eşi Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk'ü (50) vurarak olay yerinden ayrıldı. Hüseyin Şentürk olaydan sonra 35 AN 7529 plakalı aracına binerek mahalledeki pazar yerine giderek, aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerinin ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Şentürk'ün pazar yerinde, Huriye Şentürk'ün evinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sevda Şentürk'ün ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.