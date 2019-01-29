AYSI, TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme seminerine katıldı

Grup Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri sona erdi.

TOBB tarafından organize edilen ve meclis üyelerine birlik iştiraklerinin kurumsal yapılarını ve hizmetlerini tanıtmak, çeşitli yönetim becerileri kazandırmak, üyeleri Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile TOBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Eğitim 25-26-27 Ocak 2019 tarihlerinde 3 gün sürdü.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da sunum yaptığı seminerin çok faydalı geçtiğini belirten AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, konusunda uzmanların verdiği seminerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'nde, meclis üyeleri ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, bilgilendirme seminerlerine 2013 yılından sonra başladıklarını ve memnuniyet oranının yüksek olduğunu ve o nedenle yeniden yapma kararı aldıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, görevinin, oda ve borsalardan kendisine iletilen sıkıntıları hükümete iletmek ve konunun çözüme kavuşturulmasını takip etmek olduğunu söyledi. TOBB Başkanı bugüne kadar, kısa çalışma ödeneği, SGK prim borçlarının vadelendirilmesi, işverene asgari ücret desteği, tasfiye ve devir sözleşmeleri, teknik iflas sorunu, ticari alacak sigortası, lisanslı depoculuk alanındaki destekler, mera fonu kesintisi, iç piyasa için KDV ve ÖTV indirimleri, KOBİ ve tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması, konut kredisi faizlerinin düşürülmesi ve KOBİ Değer Kredisi konularının çözüme kavuşturulduğunu anlattı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca, istihdam, finansman, vergi, mevzuat ve destekler konularında da takip edilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.