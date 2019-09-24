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AYSİAD Başkanı hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizi sonrası Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Aydın Yönetici ve Sanayi İş Adamları Derneği (AYSİAD) Başkanı Mustafa Tacir hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonrası Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Aydın Yönetici ve Sanayi İş Adamları Derneği (AYSİAD) Başkanı Mustafa Tacir hayatını kaybetti.


Aydın Yönetici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Tacir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydın 1. Sanayi Sitesinde kendisine ait firması ile Aydın ekonomisine katkı sağlayan Tacir, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Burada tedavisi devam eden Aydın'ın sevilen işadamı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Son olarak AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Tacir, öğlen namazına müteakip Dalama'da toprağa verilecek.

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