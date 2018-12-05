AYSO'da uygulamalı girişimcilik eğitimleri devam ediyor

KUR ve KOSGEB iş birliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin ikincisi Aydın Sanayi Odası Örsdemir Balkan toplantı salonunda devam ediyor.

KOSGEB Girişimcilik Uzmanı Hatice Gülpınar tarafından verilen eğitime 18 girişimci adayı katılıyor. Girişimci adaylarına girişimciliğe giden yollar ve bu yollarda ki zorlukları anlatan KOSGEB Girişimcilik Uzmanı Hatice Gülpınar, adaylara girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve iş planı kavramı ve öğeleri, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, iş planı ögelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları ve iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar başlıklı dört ana modül çerçevesinde eğitim verecek. 32 saat verilecek olan eğitimin sonunda adaylar sertifika almaya hak kazanacak.