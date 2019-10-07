Aytepe Büyükşehir ile renklendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çiçeklendirmede mevsime uygun rengârenk begonyalar kullanıldı.

Mesire alanında yaklaşık 1500 metrekarelik alan çimlendirilirken, çevrenin ve çiçeklerin korunmasına yönelik uyarı levhaları da yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alanda dört mevsim çimlendirme yapılarak her daim yeşil kalması sağlanıyor. Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar ise yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.