Aytepe varyantındaki ağaçlar reklam panosuna döndü

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde Aytepe varyantındaki ağaçlar reklam panosu haline gelirken varyantta bulunan bazı alanlar da duyarsız vatandaşların bıraktıkları atıklar ile çöplüğe döndü.

Ağaç zenginliği, yeşili ve Aydın manzarasıyla Aytepe varyantı, vatandaşları cezbediyor. Aydın'ı kuşbakışı izlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Sabah yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşların da gözdesi olan varyant son günlerdeki bakımsız hali görenlerin tepkisini topluyor. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri tarafından üniversiteye ulaşımda yoğun olarak kullanılan varyanttaki ağaçlar öğrencilere hitap eden çeşitli etkinlik ve yurt pankartları ve afişleri dolayısıyla reklam panosu haline geldi. Duyarsız vatandaşlar tarafından da gelişi güzel atılan çeşitli atıklar nedeniyle adeta çöplüğe dönen varyantın içler acısı halini gören doğaseverler, duruma tepki göstererek vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.

"Doğal güzellikler kirletiliyor"

Aytepe Varyantı'nda sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, "Aytepe varyantı Aydın'ın seyir konusunda en güzel yerlerinden bir tanesi. Tepeden baktığınızda Aydın'ın merkez mahallelerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sabah gün doğumunda ve akşam gün batımlarında seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkıyor. Yüzlerce ağacın arasında yemyeşil harika bir yer ancak bu doğal güzellik yine biz insanlar tarafından mahvediliyor. Yerlerde gördüğümüz pet ve cam şişeler ile ambalaj atıkları bizi üzüyor. Bir de gelişigüzel ağaçlara, trafik yön tabelalarında bir sürü reklam afişi yapıştırılıyor. Bu kötü görüntü kente hele hele böylesine huzur veren bir alana hiç yakışmıyor. Duyarsız insanlar yüzünden güzellikler yok oluyor. Bu konuda duyarlılık oluşturularak bu kötü görüntünün önüne geçilmeli” ifadelerini kullandı.