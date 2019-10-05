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AYTO 6 yıldır uçurmaya devam ediyor

SODEX Isıtma Soğutma Klima Havalandırma Yalıtım Tesisat Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarına 2.

ve 10. Meslek komitesine kayıtlı üyelerini uçurdu.



2019 – 2020 Fuar sezonunun tüm üyelere hayırlı olmasını dileyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “2014 yılında başladığımız AYTO Uçuruyor projemizin bu sene 6. Yılına girdik. 6 yılda 20 binin üzerinde bireysel uçuş gerçekleştirdik. Aydın ekonomisine milyonlarca lira katkı sağladık. Durmuyoruz, devam ediyoruz. Fuar ziyaretleriyle üyelerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Onlar kazandıkça Aydın kazanacak, Aydın kazandıkça Ülkemiz kazanacak” dedi.

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