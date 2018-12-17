AYTO Akademi bu kez ‘Marka' dedi

Uzman Eğitimci Teyfik Bıyıklı'nın sunumuyla gerçekleşen eğitimde katılımcılara, marka bilincini oluşturmak, müşteriler ve çalışanlar açısından marka bilinilirliği oluşturmak ve marka sürecini doğru yönetmek konularında önemli bilgiler aktarıldı. Bilgi vermekten ziyade marka konusunda temel davranış kalıpları oluşturmayı amaçlayan ve Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanan seminer sonunda katılımcılara sertifikaları da verildi.

Eğitim sonunda konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “AYTO'nun Aydın Ekonomisi ve Aydın şehri için önemli hedefleri var. Uzun vadeli hedeflerimizden en önemlisi Aydın'ı Marka Şehir haline getirmek. Marka şehir Aydın hedefine ulaşabilmek için sektöründe öncü, markalaşma sürecini tamamlamış firma sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu konuda deneyimli eğitmen Teyfik Bıyıklı ile gerçekleştirdiğimiz seminerin Aydın ekonomisinin aktörlerine yol göstermesini umuyorum” dedi.