AYTO Akademi ‘Dış Ticaret' kampı sona erdi

AYTO Akademi organizasyonunda 15 Ekim'de başlayan ve 23 gün süren “Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma Kampı” sona erdi.

Dış Ticaret Uzmanı Murat Odacı ve ekibi tarafından verilen eğitimler sonunda 30 kursiyer eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Pazar araştırması ve hedef pazar tespiti, hedef pazarlardaki potansiyel alıcıların tespiti, kişisel satış teknikleri, uluslararası satış uygulamaları, satıcıların performans ölçümü ve değerlendirme uygulamaları konularında teorik ve pratik bilgilerin verildiği eğitimlerin sonunda kursiyerler dış ticaret konusunda yetkinliklerini artırmış oldular.

Eğitim sonunda konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “Yaklaşık 2 aylık süre içerisinde 23 günlük kamp şeklinde organize edilen eğitimimizi tamamlamış bulunmaktayız. AYTO Akademi içinde bir ilk olan bu tür bir eğitimi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Sertifika almaya hak kazanan 30 kursiyerimiz, kendi ticaretlerinin yanı sıra Aydın'ın ihracatına da olumlu katkı yapacaklardır” dedi.