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AYTO Akademi yine kapalı gişe

AYTO Akademi’nin, Türkiye’de en çok satan 10 satış kitabı arasında yer alan “Satışın Şifreleri” kitabının yazarı Barış Kılıçarslan’ın sunumuyla düzenlediği seminere AYTO Üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

AYTO Akademi'nin, Türkiye'de en çok satan 10 satış kitabı arasında yer alan “Satışın Şifreleri” kitabının yazarı Barış Kılıçarslan'ın sunumuyla düzenlediği seminere AYTO Üyeleri yoğun ilgi gösterdi.



Barış Kılıçarslan kitabıyla aynı adı taşıyan seminerde satışın ilk kuralının önce kendine sonra başkasına satmak olduğunu belirtti. Yaklaşık 3 saat süren seminerde bitmek bilmeyen sahne enerjisi ile katılımcıların ilgisini ayakta tutan Kılıçarslan, satışın en önemli aşamasının müşterilere değer sunarak sonucu satabilmek olduğunun altını çizdi.



Sadece AYTO'nun değil Aydın'ın bir markası haline gelen AYTO Akademi'nin yeni dönemde de kapalı gişe eğitimlerine devam ettiğini belirten AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “Yeni hizmet binamızda yer alan Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonumuzu tasarlarken acaba büyük mü oldu doldurabilir miyiz diye düşünürken şimdi keşke biraz daha büyük bir salon yapsaydık diye düşünmeye başladık. Yine hafta içi akşam mesai sonunda düzenlediğimiz bir seminerimizi daha kapalı gişe tamamladık. Uluslararası alanda başarı yakalamış önemli bir satış uzmanı Barış Kılıçarslan'ı AYTO Üyeleri ile bir araya getirdik. Kendisi müthiş enerjisi ve eşsiz deneyimleri ile üyelerimizin iş hayatlarında kullanabilecekleri çok önemli bilgiler aktardı. Üyelerimizin bu ilgisi yeni eğitimler için bizleri son derece motive ediyor” dedi.



Avrupa'da 5, Türkiye'de sadece 1 kişiye verilen Lüxs Konut Satış Uzmanı unvanına sahip duayen eğitimci Barış Kılıçarslan seminer sonunda AYTO üyeleri ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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