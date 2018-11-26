AYTO Akademi'den satış danışmanı eğitimi

AYTO üyelerinin ve çalışanların yoğun ilgi gösterdiği eğitimde Kişisel Satış, Başarılı Satış Teknikleri ve Müşteri Algısı konularında uzman Murat Odacı tarafından katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.

Çağımızda satışın ürünün kendisi kadar önemli olduğuna vurgu yapan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “Ürün ne kadar kaliteli olursa olsun günümüz rekabet koşullarında satış teknikleri ve müşteri algılarını yönetebilmek çok önemli. Eğitime katılan üyelerimiz ilimizin önemli markalarının sahipleri olmalarına rağmen çalışanları ile birlikte eğitimde yer alarak markalarına verdikleri önemi gösterdiler. Umarım Murat Hocamızın verdiği bilgiler ışığında işlerini geliştirerek kendi ekonomilerine ve Aydın Ekonomisine katkı sağlarlar” dedi.