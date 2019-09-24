AYTO Başkanı Ülken; “Aydın inciri Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde onur konuğu oldu”

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslar arası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Aydın incirinin düzenlenen zirvede onur konuğu olduğunu açıkladı.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Congresium'da gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Odası adına zirveye TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sertuğ Yakan, AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tuna ve Genel Sekreter İlknur Kabasakal katıldı.

Bu yılki teması “Anadolu'dan Dünyaya'' olarak belirlenen zirvede bir konuşma yapan Emine Erdoğan, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugün Türkiye'de, Adana'nın kebabından, Ayancık keten bezine, Kastamonu Siyez bulgurundan Mut zeytinyağına, Nizip sabunundan Safranbolu safranına kadar yüzlerce coğrafi işaretli ürün olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı ise Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almış üç ürünümüz. Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun tombul fındığı gibi 15 ürün için de Avrupa Birliği'ne tescil için başvurularımız yapıldı, işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu ürünler de ülkemizin anonim değerleri olarak dünya sahnesine çıkacak” dedi.

Aydın İnciri'nin, Antep Baklavası ve Malatya Kayısısı ile birlikte zirve'nin onur konuğu olduğunu belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, gelecek yıllarda bu sayının artacağına inandığını belirtti. AB Coğrafi İşaret tescilinin ürünlerin marka değeri için önemli olduğunu vurgulayan Ülken, “Aydın İnciri'nin Avrupa Birliği'nde tescili, marka değerine önemli bir katkı sağladı. Bu katkı, raf fiyatıyla ihracatçımıza, dolayısıyla üreticimize yansımaktadır. Ben ister ihracat yapsın isterse sadece yurtiçi pazarda satış yapsın, tüm incir firmalarımıza ürünlerinde coğrafi işaret logolarını kullanmalarını rica ediyorum. Ürünümüze öncelikle biz sahip çıkacağız, sonrasında hep birlikte kazanacağız” dedi.

Üç gün süren Zirveye, Türkiye'nin 7 bölgesinden temsilciler ile 30 farklı ülkeden yabancı konuklar da katıldı. Beklenenin çok üzerinde yoğun ilgi gören Aydın Ticaret Odası standında ürünler 2'inci günde tükendi.