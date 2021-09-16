AYTO Başkanı Ülken, “Aydın'da yurt fiyatları gayet makul”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın'da yurt fiyatlarının diğer illere oranla gayet makul bir seviyede olduğunu açıkladı.

Başkan Ülken, yurt fiyatlarının Aydın'da yüksek olduğu yönündeki görüşlere karşılık yaptığı açıklamada , “Aydın'da özel öğrenci yurtlarındaki kahvaltı ve akşam yemeği dahil ortalama fiyatlar yıllık 15 bin TL civarındayken, İzmir, Muğla ve Denizli ortalamaları 20 bin ile 25 bin TL arasında olup, kiminde de yemek hizmeti verilmemektedir. Üyelerimizin, öğrencilerimize müşteri değil emanet gözüyle baktıkları, adli, ahlaki ve ticari hiçbir sorunun yıllardır yaşanmadığı ilimizde, Özel Yurt fiyatları ile ilgili dışarıdan yorum yaparken iki yıl içerisinde artan girdi maliyetleri, vergi, KDV, kira, personel maaşı ve daha bir çok unsurun göz önünde bulundurulması gerekir. Artan ev kiraları ise bizim üyelerimizle ilgili değil, genel ekonomi ile ilgili bir meseledir. Bu vesile ile üyelerimizin kaliteli hizmeti olabilecek en uygun fiyatlarla sunduklarını ifade eder, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim” dedi.