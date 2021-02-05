AYTO Başkanı Ülken, “Özel öğrenci yurtlarına acil destek verilmeli”

Başkan Ülken yaptığı açıklamada, “Özel öğrenci yurdu işletmeleri Mart 2020'den bugüne aralıksız olarak kapalıdır. 2019-2020 döneminin tamamına yakınını, 2020-2021 döneminin ise tamamını kaybeden bu işletmeler çok büyük mali zorluk içerisindedir. Orta ölçekteki bir özel yurt milyonlarla ifade edilebilecek bir ciro kaybına uğradığı gibi, yarısından fazlasının yüksek kira yükleri işletme sahiplerini çaresiz bırakmaktadır. Öyle ki, bu süreçte kiralarını ödeyebilmek için evlerini, arabalarını satmak zorunda kalan üyelerimiz olmuştur. İlk günden beri bu konuyla ilgili talep ve takiplerimizi sürdürüyoruz. Pandemiden etkilenen sektörler arasında birinci sıraya yerleşmiş olan bu işletmelere mutlaka devletin sektöre özel bir yıl geri ödemesiz devlet destekli ucuz kredi gibi çok ciddi destekler vermesi gerektiğini düşünüyor ve bekliyoruz” diye konuştu.