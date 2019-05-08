AYTO Başkanı Ülken, “Sahurda incir tüketin”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken sahurda yenen Aydın İncirinin tok tuttuğunu ve gün boyu enerji verdiğini ifade ederek, “Ramazan, birliğin, dayanışmanın, halden anlamanın zamanıdır. Tüm AYTO Üyelerinin, Aydınlıların ve tüm İslam âleminin sağlık ve bereket içerisinde bir Ramazan Ayı geçirmelerini diliyorum. Yaz aylarının başlangıcında olmamız sebebiyle oruçlu olduğumuz süre 15 saatin üzerinde. Sahurda yiyeceğiniz 2 adet Aydın İnciri uzun saatler tok kalmanızı sağlar ve enerji verir. Ayrıca orucumuzu hem dini açıdan kutsal hem de yerli ve milli incir ile açmamızı öneriyorum. Sahur ve iftar sofralarınızdan Aydın İncirini eksik etmeyin” dedi.