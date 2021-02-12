AYTO Başkanı Ülken; "Üyelerimiz ödemelerde zorluk yaşıyorlar"

Tüm dünyada gibi Aydın'da da pandemi ile mücadele edildiğini ifade eden AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Yaklaşık 1 yıldır hem ülke olarak hem de Aydın ili olarak pandemi ile boğuşuyoruz. Bu süreçte, pandeminin ilk başında ağırlıklı olarak kredi bazlı destekler reel sektöre verilmeye çalışıldı. Süreç uzadıkça bu kredilerin geri dönüşleri de geldi. Ağırlık olarak Ekim ayından itibaren bu kredilerin geri dönüşleri başladı. Maalesef bu süre içerisinde işlerde bir düzelme olmadığından dolayı olumsuz etkilenen üyelerimiz bu kredileri ödemekte zorlanıyorlar, artı gelir de elde edemediklerinden dolayı şu an artık daha çok doğrudan nakdi desteklere ihtiyaç duyar hale geldiler" dedi.

Kafe ve restaurantlar dışında da bir çok sektörün pandemi döneminden olumsuz etkilendiğini kaydeden Ülken, "Son dönemde Cumhurbaşkanımız özellikle kafe ve restaurant sektörü ile ilgili bir destek paketi açıklamıştı. Resmi Gazete'de bu paket yayımlandı. Orada bahsi geçen sektör dışında bu nakdi desteğe çok daha fazla ihtiyaç duyan bazı diğer sektörler de mevcut. Ağırlıklı olarak hizmet sektörü burada çok etkilendi. Bir örnek vermek gerekirse Mart ayından bu yana hiç açılmadan kapalı olan özel yurtlar var. Kaldı ki bunların zaten yüzde ellisinden fazlası kira ile işlerini yürütmekteler. Kiraları ödemekte zorlanmaya başladılar. Doğal olarak spor salonlarından tutun, kırtasiyelere varıncaya kadar, yine aynı şekilde öğrenci ve okul servisleri gibi pek çok sektör maalesef kötü etkilenmiş durumda" diye konuştu.