AYTO Başkanı Ülken'den doğalgaz tepkisi

Doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesinin ardından açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, il bazında faturalandırmaya tepki gösterdi.

Düzenlemenin mantığını anlamadığını ifade eden Ülken, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “İl bazında doğalgaz faturalandırmanın (Aydın gibi illerde daha yüksek ücret tarifesi) mantığını anlayabilmiş değilim. Eğer bu mantıkla hareket edilecekse yazın da elektrik faturaları konusunda biz daha düşük tarifeyle fiyatlandırılalım. Malum klima mecbur 50 dereceyi görüyoruz” ifadelerini kullandı.