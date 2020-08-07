İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AYTO Başkanı Ülken'den üyelerine ADÜ açıklaması

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Adnan Menderes Üniversitesi’nin uzaktan eğitim vereceği yönündeki haberler üzerine, üyelerini rahatlatan bir açıklamada bulundu.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Adnan Menderes Üniversitesi'nin uzaktan eğitim vereceği yönündeki haberler üzerine, üyelerini rahatlatan bir açıklamada bulundu.


Başkan Ülken sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Adnan Menderes Üniversitesi'nin online uzaktan eğitim vereceği yönünde karar alındığına yönelik kamu oyuna yansıyan haberler olmuştur. Üyelerimizin ve Aydın Ekonomimizin olumsuz etkileneceği bu konu ile ilgili Rektörümüz Osman Selçuk Aldemir ile yapmış olduğum görüşme neticesinde; “YÖK'e bağlı bir kurum olduklarından kendilerinin almış oldukları bir karar olmadığını ve YÖK'ün alacağı karar doğrultusunda Türkiye genelindeki Üniversitelerde ne uygulanacaksa aynı uygulamanın ADÜ'de de olacağını” öğrenmiş bulunmaktayım. An itibariyle yüz yüze eğitim olacak şekilde hazır olan bir Üniversitemiz olduğunu Üyelerimize ve kamuoyuna belirtmek isterim” sözlerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.