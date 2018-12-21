AYTO, emlakçılara Türkiye'de belgelendiren ilk oda oldu

AYTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda MEYBEM Genel Müdürü Saygın BABAN tarafından bir sunum yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü'nden yetkililerin de katıldığı toplantıya Emlak Komisyonculuğu ticareti yapan AYTO Üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Emlak Komisyonculuğu mesleğinin yasal bir zemine oturması ve saygınlığının artırılması için yoğun bir çaba sarf ettik. Bu çabaların sonunda öncelikle yönetmeliğinin yayımlanmasını sağladık. Taşınmaz ticareti ile ilgili yönetmelik, sektörü hem düzenleyici bir işlev görmekte hem de saygınlığına önemli bir katkı sağlamakta. Sektörün mesleki yeterlilik belgesi kapsamına alınması bu işi doğru ve profesyonelce yapan firmalara önemli bir artı sağlayacaktır. Bu artıdan da Türkiye'de ilk defa MEYBEM'den mesleki yeterlilik belgelerini alacak olan Aydın Ticaret Odası üyeleri faydalanacaklar” dedi.