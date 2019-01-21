AYTO geleneksel fuar ziyaretine bu yıl da rekorla devam etti

Aydın Ticaret Odası (AYTO) gelenek haline getirdiği, Antalya'da düzenlenen ANFAŞ FoodProduct-Gıda ve İçecek Fuarı ile ANFAŞ HotelEquipment-Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ziyaretlerini 2019 yılında da devam ettirdi.

16-19 Ocak tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayan FoodProduct ve HotelEquipment Fuarlarına gıda ve konaklama sektöründen 457 üyesi ile katılan AYTO bu yılda fuarın önemli ziyaretçilerinden biri oldu.

2018 yılının ikinci yarısında yaşanan ekonomik durgunluğun herkesi olumsuz etkilediğini fakat alınan ekonomik önlemlerle hareketliliğin başladığını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, bu dönemde bu kadar yoğun katılımlı bir fuar gerçekleştirmenin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Fuara katılan tüm üyelere teşekkür eden Ülken, “Üyelerimizin ihtisas fuarlarından sağladığı fayda Aydın Ekonomisine doğrudan olumlu verilerle yansımaktadır. Fuar ziyaretleri ile sağlanan faydanın kat ve kat fazlası Aydın'ın modern bir fuar merkezine kavuşmasıyla daha da artacaktır. Üyelerimiz ve Aydın için her şeyin en iyisini yapma gayretimizde en ufak bir azalma yoktur” dedi.

2019 yılında 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı fuar, yurtiçinden 81 il ve yurtdışından 36 ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.