AYTO ‘Gündem Ekonomi İncirliova' dedi

Aydın Ticaret Odası'nın 115. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı Gündem Ekonomi toplantılarının üçüncüsü İncirliova'da gerçekleştirildi.

AYTO'nun 115. Yılı dolayısıyla sorumluluk alanında bulunan tüm ilçelerde gerçekleştireceği gündem ekonomi toplantılarının üçüncüsü Koçarlı ve Köşk İlçelerinin ardından İncirliova'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kendisinin de Aydın Ticaret Odası üyesi olduğunu, ekonominin içinden geldiğini belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “İncirliova hızlı gelişen bir ilçemiz, o yüzden yapılacak çok işimiz var. Bunları tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde böyle bir toplantı tertip edip, ilçemize katkı verdikleri için Başkan Hakan Ülken 'in nezdinde tüm Aydın Ticaret Odası temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Ediz Sürücü, İncirliova'nın, adıyla müsemma, incirin en güzel örneklerinin sergilendiği, tarım ve hayvancılık alanında Aydın'ın öncü ilçelerinden bir tanesi olduğunun altını çizerken, “İlçemizde 11 tane banka şubesinin olması aslında ekonomik hareketliliğin ne kadar yoğun olduğunun göstergesi. Bizlerde bu akşam ekonomiyi konuşacağız, İncirliova'yı konuşacağız, hepinize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak böyle toplantıların çok değerli olduğunu belirten Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, “Yapılan bu güzel işi öncelikle tebrik etmek istiyorum. Özel sektörün gelişmesi demek ülkenin gelişmesi demek. İncirliova potansiyeli yüksek bir ilçemiz, bu potansiyeli ne kadar büyütebiliriz ne kadar reele dönüştürebilir buna kafa yormamız gerekiyor. Bu topraklar memleketin pek çok yerinde yok, elimizdeki değerin farkında olup, sahip çıkmamız, geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi AYTO Başkanı Hakan Ülken ise “Bugün Gündem Ekonomi İncirliova diyoruz. Gündem Ekonomi Koçarlı, Gündem Ekonomi Köşk dedikten sonra 3. Toplantımızı İncirliova ilçemizde, İncirliova'daki üyelerimizle gerçekleştiriyoruz. Bugün Aydın'ın ve İncirliova'nın akla gelebilecek tüm parametrelerde ekonomik verilerini ortaya dökeceğimiz, ekonomi merkezli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ekonomik sorunlarımızı temele oturtup, bu sorunlara burada yer alan kamu erklerinin müdürleriyle birinci ağızdan çözüm arayacağız. Amacımız, İncirliova nasıl ekonomik olarak daha müreffeh bir ilçemiz olur, Aydın nasıl büyür ve gelişir bunları tespit etmek. Ekonominin çok da iyi gitmediği bugünlerde bu durumdan nasıl çıkarız bunların çarelerini istişare etmek. Bizler 17 meslek komitemiz, meclisimiz ve yönetim kurulumuzla Ticaret Odaları ne iş yapar sorusunun karşılığını vermek için buradayız. Bizler kanun çıkaramayız, yönetmelik değiştiremeyiz fakat siz üyelerimizden aldığımız güçle sizlerin ve ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda çözüm mercilerine baskı grubu olarak birinci elden sorunlarımızın çözümünü isteyebiliriz. Ben, bu saatte iş yerini yeni kapatmış gelmiş, ilçesine, Odasına sahip çıkan siz üyelerimize ve bütün toplantılarımızda bizi yalnız bırakmayan kamu kurumlarımızın müdürlerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İncirliova İlçesindeki üyelerin sorun ve beklentileri kamu erkleri ile paylaşıldı. Aydın Ticaret Odası, Gündem Ekonomi Toplantılarını, kendi sorumluluk alanında bulunan 6 ilçeyi tamamladıktan sonra merkez ilçede tüm raporun paylaşılacağı Gündem Ekonomi Aydın Toplantısı ile tamamlayacak.