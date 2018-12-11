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AYTO iki fuara daha uçurdu

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından yürütülen ‘AYTO Uçuruyor’ kapsamında oda üyeleri iki yeni fuarla buluşturuldu.

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından yürütülen ‘AYTO Uçuruyor' kapsamında oda üyeleri iki yeni fuarla buluşturuldu.


‘AYTO Uçuruyor' kapsamında yeni dönemde de üyelerini fuarlara götürmeye devam eden Aydın Ticaret Odası, 7. Meslek Komitesine kayıtlı üyelerini İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Fespa Eurasia Baskı Teknolojileri, Malzeme ve Ekipmanları Fuarına, 15. Meslek Komitesine kayıtlı üyelerini ise Plast Eurasia İstanbul 2018, 28.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarına götürdü.


Meclis Üyesi Mustafa Kemal Yılmaz ve 7. Meslek Komitesi Başkanı Aşkın Kılıç'ın başkanlığını yaptığı kafilede 50'ye yakın AYTO Üyesi yer aldı.


Üyelerinin talepleri doğrultusunda organizasyon yapılacak fuarları tespit ettiklerini belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Senenin sonuna geldiğimiz, ekonomik hareketliliğin nispeten arttığı bu günlerde böylesine yoğun katılımlı fuarlar gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Komitelerimiz aracılığıyla üyelerimizden gelen talepler sonucu oluşturduğumuz fuar takvimimiz doğrultusunda üyelerimizi uçurmaya ve Aydın Ekonomisine katkı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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