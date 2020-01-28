AYTO, İstanbul Mobilya Fuarında

Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) 8. Meslek Komitesine kayıtlı 34 üyesi, bu yıl 16.'sı düzenlenen 2020 İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti.

İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile düzenlenen dünyanın en büyük mobilya fuarı 2020 İstanbul Mobilya Fuarı İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve BAE dahil olmak üzere 130 ülkeden tedarik heyetleri, ziyaretçilerin katılımı ile 21-26 Ocak tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Fuar ev mobilyaları, iç mekan tasarımları ve global mobilya trendleri olmak üzere birçok ürüne ev sahipliği yaptı. Üyelerimiz için daha önce gerçekleştirdiğimiz fuar ziyaret organizasyonlarında olduğu gibi, Atlas jet ile yaptığımız protokol kapsamında üyelerimizin fuarlara ulaşımını hava yolu ile sağlamanın yanı sıra, gelecek fuarlarımızda hem ulaşım için harcanan zamanı minimuma indirmek hem de üyelerimizin fuar ilinde konaklamasını sağlamak adına AYTO üyelerinin bir gece konaklamalı fuar ziyaretinin ulaşımı için hava yolu ulaşımından ziyade ilk kez yeni İstanbul- İzmir otoyolu üzerinden otobüs ile seyahat tercih edildi.

Fuar ile ilgili açıklamada bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, “Bu yıl 16.'sı düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı söz konusu sektör için önemli ve Türk mobilya üreticilerinin bir araya geldiği, sektördeki gelişmelerin yakından takip edilmesi için fırsat sunan bir etkinlik. B2B görüşmelere de olanak sağlayan bu fuara katılım sağlamak mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin sektördeki yenilik ve değişimleri gözlemlemelerini sağlayarak üretim ve pazar arayışlarında daha çağa ayak uyduran bir vizyon ve yaklaşım edinmelerini sağlayacaktır. Bu kapsamda söz konusu sektörde faaliyet gösteren 34 üyemiz ile birlikte, İstanbul'da düzenlenen 2020 İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldık ” dedi.