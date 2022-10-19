AYTO yönetimi, Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Anıtkabir ziyareti sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kabulde Hisarcıklıoğlu, AYTO yönetimine yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında, “Bugün Aydın Ticaret Odası Meclisi olarak Atamızın kabri, Anıtkabir'e ziyarette bulunduk. Ruhu şad mekanı cennet olsun inşallah. Türkiye'nin en demokratik kurumu olarak Türkiye'deki odalar ve borsalar seçimlerimizi Ekim ve Kasım aylarında tamamlıyoruz. Aydın özelinde, Aydın Ticaret Odası tarihinde ilk kez tek liste ile seçime gidildi. Bir şenlik, bayram havasında, birlik, beraberlik içerisinde üyelerimiz oylarını kullanıp, sohbet edip, istişarelerde bulundular. 2013'ten beri verdiğimiz emeklerin üyede karşılığını, olumlu dönüşleri bugün çok net bir şekilde görüyoruz. Seçim sonrası, AYTO Meclisi olarak başkanımızı ziyaret etmek bizim için bir ritüel ve büyük bir şeref. Ben aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak, başkanımızın yanında uzun yıllardır görev yapıyorum. Aydın Ticaret Odası olarak da bugün hem seçilmiş olan yeni arkadaşlarımızı başkanımızla tanıştırmak hem de eskilerin hasret gidermesini sağlamak istedik. Mayıs ayında yapılacak genel kurulda da Başkanımızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'nı hakkıyla yerine getirdiğini belirtmek ve devamı için destelemek üzere buradayız. Yanında görev almaktan büyük onur duyduğum, Türk iş dünyasının yıllardır tartışmaz lideri, iş dünyasını en iyi şekilde yöneten ve destekleyen Rifat başkanımızın Aydın olarak sonuna kadar destekçisiyiz” dedi.