AYTO'da maden sektörü ve iş kazaları konuşuldu

Aydın Ticaret Odası tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik” Projesi çerçevesinde AYTO Akademi Eğitim Salonu'nda maden sektöründe faaliyet gösteren işveren ve iş sağlığı güvenliği uzmanları için “Madenlerde İş Kazalarında İşverenin Sorumluluğu, İş Güvenliğinde Yasal Mevzuatlardaki Değişmeler ve İş Müfettişlerinin Dikkat Ettiği Hususlar” semineri gerçekleştirildi. Aynı zamanda seminer, çevirim içi olarak canlı yayın ile katılımcılar ile paylaşıldı.

Ege İş sağlığı ve Güvenliği Federasyonu ve İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği iş birliğiyle, Maden Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi ve proje iştirakçilerinden Kurultay Ahmet Halvaşi moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminer, Ege İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanı Anıl Pehlivan ve İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Başkanı Oktay Erkeç'in açılış konuşmaları ile başladı.

Proje çerçevesinde maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği şartlarının geliştirilmesi hakkında farkındalık uyandırmak amacıyla hazırlanan kamu spotu ve animasyon filminin sunumunun ardından Avukat Fatih Uzun tarafından İş Kazalarında İşverenin Sorumlulukları konulu sunum gerçekleştirilirken, İş Başmüfettişi Cemal Tekin ve İş Müfettişi Halil İlker Sağlam tarafından İş Güvenliği Yasal Mevzuatlardaki Değişmeler ve İş Müfettişlerinin Dikkat Ettiği Hususlar Konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Seminer sonunda maden alanında uzman iş Müfettişleri bilgilendirme yaparak katılımcıların sorularını cevaplandırdı ve proje hedef ve çıktılarından olan maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik geliştirilen sanal gerçeklik uygulaması katılımcılara sunuldu ve uygulama denemeleri yapıldı.