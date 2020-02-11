AYTO'da Mesleki Yeterlilik Belgesi eğitimi devam ediyor

AYTO Akademi Eğitim salonunda gerçekleştirilen Emlak Komisyonculuğu ticareti yapan AYTO Üyelerine yönelik TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi'nden yetkililerin ve eğitmenlerin de katıldığı eğitimde sektörel eğitim kapsamında hem emlak sektöründe Taşınmaz ticareti ile ilgili yönetmelik kapsamında getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hem de belge sınav sürecinde adayların tabi tutulduğu teorik ve performans sınav alanları hakkında bilgi verildi.

Düzenlenen eğitimin ardından TOBB MEYBEM ile Aydın Ticaret Odası tarafından organize edilen “Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavı” AYTO Akademi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kasım ayının son haftasında yapılan sınavın ardından 10 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınav ile Emlak sektöründen kayıtlı üyelerini belgelendirmek için sınava almaya devam ettiklerini belirten Aydın Ticaret Odası Genel Sekreteri İlknur Kabasakal “Bugüne kadar emlak sektöründe faaliyet gösteren birçok üyemizi TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz sınavlar ile belgelendirdik. Belge almayan ya da ticarete yeni başlayacak olan üyelerimiz için de başvuruları almaya devam ediyoruz. TOBB MEYBEM ile sadece emlak değil, belgeli çalışılması gereken diğer sektörlerde de üyelerimizin mesleki yeterlilik kapsamında bu işi doğru bir şekilde ve profesyonelce yerine getirmesi için sınav açmaya ve belge vermeye de devam edeceğiz” dedi.