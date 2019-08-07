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AYTO'da Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları devam ediyor

TOBB MEYBEM ile Aydın Ticaret Odası tarafından organize edilen “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Sınavı” AYTO Akademi eğitim salonunda gerçekleştirildi.


Temmuz ayının son haftasında yapılan sınavın ardından 15 AYTO Üyesini daha belgelendirmek için sınava aldıklarını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine az bir zaman kala kısa aralıklarla sınavlarımızı gerçekleştirdik. Faaliyetine devam eden birçok üyemiz belgesini aldı. Belge almayan ya da ticarete yeni başlayacak olan üyelerimiz için de başvuruları almaya devam ediyoruz. TOBB MEYBEM ile sadece 2. el araç alım satımı değil belgeli çalışılması gereken bütün sektörlerde sınav açmaya ve belge vermeye de devam edeceğiz. Üyelerimizin ticari hayatlarında problemle karşılaşmamaları adına Odamıza başvurularını yapmaya davet ediyorum” dedi.

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