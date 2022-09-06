AYTO'dan 'esnafa destek' çağrısı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da velilere okul hazırlığı telaşı sardı. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başlarken, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Aydınlılara 3esnafa destek3 çağrısı yaptı. Aydınlıların okul alışverişlerini esnaflardan yapmaları için çağrı yapan AYTO paylaşımında, “Yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde hem kırtasiyeci ve ayakkabıcı üyelerimize destek olmak hem de öğrencilerimizin ve öğrenci velilerimizin okul alışverişlerini kırtasiyelerden yapmasının sağlık açısından büyük önem arz ettiğini vurgulamak adına 'Kırtasiye kırtasiyeciden, ayakkabı ayakkabıcıdan alınır' diyoruz. Hayatın her alanında uzmanlaşma ne kadar önemli ise ekonomik hayatın aktörlerinin de kendi işlerinde uzmanlaşmasının önemli olduğunu düşüyoruz. Bilinçli tüketicilerin, satın almak istedikleri ürünleri gerçek satıcısından almaları hem sağlıklarını hem de bütçelerini koruyacaktır. Bu vesileyle tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyoruz. 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı'nda tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.