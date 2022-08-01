AYTO'dan 'sigortacılık sektörü' değerlendirmesi

Meslek Komitesi sigortacılık sektöründe yaşanan sorunları değerlendirdi.

Komite çalışmaları ve kararları neticesinde sektörde zorunlu trafik sigortalarında yaşanan sorunları belirten AYTO Meclis Üyesi Ziya Yeniev, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Murat Çay, AYTO 12. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Toral ve Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Özgür Arıcı açıklamalarda bulundu.

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarında sigorta priminin ne şekilde tahsil edileceğinin açıkça belirtilmesine rağmen, sigorta şirketlerinin son zamanlarda zorunlu trafik sigortası yapılırken sırf poliçe tanzim etmemek adına ödeme seçeneklerini sınırlandırarak vatandaşın ekonomik satın alma özgürlüğünü kısıtlamaları hem etik değil hem de kanunlara aykırıdır" diyen AYTO Meclis Üyesi Ziya Yeniev, "Bu durum hem sigorta acentelerini ekonomik olarak etkileyecek hem de trafikte sigortasız dolaşan araç sayısının artmasına sebep olacaktır. Trafikte sigortasız dolaşan araçların karışacağı kazalar sebebiyle telafi edilemeyecek maddi mağduriyetler, yaralanmalar ve can kayıpları ortaya çıkacak hem de sosyal yıkımlara yol açacaktır" diye konuştu.

Sistemin kökünden çözülmesi gerektiğini belirten TOBB Aydın İli SAİK Üyesi Murat Çay ise, "Komitemiz ayrıca uzun vadede sorunun tamamen çözülmesi ve gündemden düşmesi adına DASK havuz sistemi, riskli sigortalar havuzu sistemi ve TARSİM havuz sistemi gibi konularda tecrübe kazanmış olan kamunun, kaos haline gelen trafik sigortasının da tamamının havuz sistemine dahil edilerek kar/zarar maliyetlerinin havuz sistemi üzerinden yapılarak, sigorta şirketlerinden bu yükün alınarak, acenteler gibi onların da komisyon alarak sistemin kökünden çözülmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

AYTO 12. Grup Sigortacılık Komitesi'yle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan AYTO 12. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Toral, “Son günlerde sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin özellikle Zorunlu Trafik Sigortası teminatlarının yüzde 100 arttığı Temmuz ayı itibariyle hasar maliyetlerindeki öngörülemeyen maliyet artışları sebebiyle Sigorta Şirketlerinin Zorunlu Trafik Sigortasını tanzim etmekten kaçındıklarını poliçe kesmemek için türlü türlü bahaneler ürettiklerini duymakta ve görmekteyiz. Özellikle şehrimiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan turizmde, ulaştırma ve nakliyat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi, en önemlisi vatandaşlarımızı ilgilendiren bu sorunun çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu durum ayrıca sigorta acentelerimizi doğrudan etkilemekte olup acentelerle sigortalıları karşı karşıya getirmiş, acenteleri neredeyse poliçe kesemez duruma düşürmüştür" diye konuştu.

Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Özgür Arıcı ise şunları kaydetti:

"Bu konunun çözümü ile ilgili 12. Grup Sigortacılık Meslek Komitemiz ve Derneğimiz yönetim kurulu olarak acilen toplanmış ve sorunun çözülmesi ile ilgili olarak konunun muhatapları ile irtibata geçme kararı almışlardır. Zorunlu trafik sigortasının acente üretimlerinde önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen Dernek ve Komite yönetimi olarak trafik sigortası lisansı bulunan sigorta şirketlerinin biran önce trafik sigortalarının kesilmesine imkan sağlamaları gerektiğini, yapmak istemiyorsa da 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda açıkça belirtildiği üzere SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından yaptırım uygulanmasının doğru olacağını dile getirmişlerdir."