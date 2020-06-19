AYTO'dan Vali Aksoy'a ‘Hoş geldin' ziyareti

Dün görevine başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'ın ekonomisi hakkında bilgi aldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve AYTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında başkan Ülken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a Aydın ilinin ekonomi raporunu sundu. Ziyarette Aydın'ın genel durumu ve gelecekte neler yapılabileceği istişare edildi.