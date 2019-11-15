AYTO'de vize ofisi açılıyor

AYDIN (İHA) – Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papolia, Aydın Ticaret Odası'nı (AYTO) ziyaret etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Başkonsolos Papolia, Aydın Ticaret Odası'nı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aydın'ın Yunanistan ile ilişkilerini sürekli olarak daha üst dereceye yükseltmek için yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Başkonsolos Argyro Papolia, Aydın'ın kaliteli tarım ürünleri ve turizmin altyapısı ile Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Yunanistan ile ortak tarih geçmişlerinin olduğunu, turizm ve ticaret alanında yapılacak her çalışmada işbirliğine hazır olduklarını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, “Başkonsolos ile har daim iletişim halindeyiz. Yaptığımız görüşmeler sonucu temsilcisi Sertan Bey'in de aramızda bulunduğu VFS Global Vize Ofisi'nin Odamız hizmet binasında faaliyete geçmesi için anlaşmaya vardık. Kısa süre sonra açılacak vize ofisi ile AYTO Üyeleri, Aydınlılar ve çevre illerdeki vatandaşlar İzmir'e gitmeye gerek kalmadan Schengen Vize işlemlerini Odamızda yaptırabilecekler, herkese hayırlı olsun” dedi.

Görüşmelerin ardından heyet, Tralles Antik Kentinde incelemelerde bulundu. Kazı çalışmaların tamamlanması halinde Avrupa'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.