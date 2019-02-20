Azap Gölü koruma altına alındı

Aydın'da kaynak değerlerinin başında gelen, su kuşlarının yaşaması ve üremesi için doğal ortam sağlayan sulak alanların başında gelen Azap Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan teklifin ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak ilan edildi.

Azap Gölü, ülkemizde nesli tehlike altında bulunan Saz Kedisi ile 19 farklı su kuşu türünden 388 kuşa ev sahipliği yapıyor. 2019 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımlarına ev sahipliği yapan Azap Gölü, barındırdığı kanatlıların yanında doğal güzelliği ile de büyülüyor.