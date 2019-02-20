İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azap Gölü koruma altına alındı

Aydın’da kaynak değerlerinin başında gelen, su kuşlarının yaşaması ve üremesi için doğal ortam sağlayan sulak alanların başında gelen Azap Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan teklifin ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak ilan edildi.

Aydın'da kaynak değerlerinin başında gelen, su kuşlarının yaşaması ve üremesi için doğal ortam sağlayan sulak alanların başında gelen Azap Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan teklifin ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak ilan edildi.


Azap Gölü, ülkemizde nesli tehlike altında bulunan Saz Kedisi ile 19 farklı su kuşu türünden 388 kuşa ev sahipliği yapıyor. 2019 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımlarına ev sahipliği yapan Azap Gölü, barındırdığı kanatlıların yanında doğal güzelliği ile de büyülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.