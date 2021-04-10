Azap Gölü ve Myus'da doğa yürüyüşü ve rota tespit çalışmaları yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak kabul edilen Azap Gölü'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü tarafından, Azap Gölü Yönetim Planı kapsamında doğa turizminin geliştirilmesine yönelik olarak, doğa yürüyüş rotalarının tespiti çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalara, DKMP Aydın İl Şube Müdürü Egemen İşcan, Şube Müdürlüğü personeli, Yeşilköy ve Avşar Mahalle sakinleri, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve dernek üyesi Rehber Hakan Bahçecioğlu katıldı. Azap Gölü çevresinde düzenlenmesi planlanan üç rotanın, ikisinde incelemeler gerçekleştirildi. Son rota da incelendikten sonra, uluslararası normlara uygun bir şekilde işaretlemeleri yapılacak ve yönlendirme tabelaları dikilecek.

Rotaların seçimi, alandaki doğal ve kültürel kaynak değerlerine göre ve Azap Gölü ve Latmos Dağları'nın doğal peyzajını en iyi gören noktalarda tespit edildi. Ziyaretçilerin bilgilenmeleri için bu noktalara tanıtım ve bilgilendirme tabelaları da yerleştirilecek. Diğer faaliyetler için yapılacak manzara seyir terasları ve kuş gözlem kuleleri de gelen ziyaretçilerin kullanabileceği önemli düzenlemeler yapılacak. Köy içinde ahşap stantlar oluşturularak, köylülerin kendi ürettikleri ürünleri satabilmeleri ve gelen misafirlerin yerel lezzetleri tadabilmeleri için yöre insanları teşvik edilecek.

Azap Gölü, Aydın İlinin en önemli sulak alanlarından birisi olup, Söke ilçesi sınırları içinde Yeşilköy ve Avşar köyleri arasında yer almaktadır. 12 İon kentinden biri olan Myus'un yanı başında olup, gölün çevresindeki doğal ve kültürel değerler ve kuş türleri görülmeye değer zenginliklerdir. Azap Gölü yönetim planı çerçevesinde koruma-kullanma dengesi gözetilerek yapılacak doğa turizmi faaliyetlerinin, yöre ekonomisine önemli katkısı olacağı düşünülüyor.