Azap Gölü'nde bir araya gelerek sorunları görüştüler

Dünya Sulak Alanlar Günü'nde bir araya gelen doğaseverler, yetkililer sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Sulak alan sınırları içerisinde yaşayan Avşar ve Yeşilköy Mahalle sakinleri, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkilileri 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Gününde Azap Gölü'nde bir araya geldi.

Bir araya gelen taraflar, sahaya ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile ekoturizm kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri görüştü.