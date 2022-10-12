Azap Gölü'nde incelemeler yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan ve birçok kuş türünü ev sahipliği yapan Azap Gölü'nde incelemeler yapılırken gerçekleştirilen toplantıda kurumlararası “işbirliği” vurgusu yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Avşar ve Yeşilköy Mahalleleri arasında kalan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak kabul edilen Azap Gölü, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar ve su kuşları olmak üzere, yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Önemli doğal yaşam alanlarından olan bölgenin korunmasına yönelik harekete geçilirken, gölün koruma ve kullanma dengesi ile çevresinde yaşayan yöre halkının menfaatleri gözetilerek, gelecek nesillere ulaştırılması için tüm katılımcıların ortak katkılarıyla incelemeler yapıldı.

İncelemelerin ardından gerçekleştirilen toplantıda kurumlar arası işbirliğine vurgu yapıldığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilen Azap Gölü'nün kıyısında yapılan toplantıda, DKMP Aydın Şubesi tarafından gölün tanıtımı ve yönetim planı çerçevesinde Aydın DKMP Şube Müdürlüğü ve diğer kurumların gölle ilgili aldığı görevler ve yapılması gerekenler, katılımcılara okundu. Göle olan tehditlerin kurumlar tarafından düzenli olarak takip edilerek ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve kurumlar arası işbirliğinin yapılmasına vurgu yapıldı. Bafa Gölü, Büyük Menderes Deltası ve Azap Gölü çevresinde çalışmalar yürüten yaban hayatı araştırmacısı biyolog Dr. Mengüllüoğlu tarafından, Azap Gölü'nün diğer önemli 2 sulak alanın bütüncül düşünülmesi gerektiği, birbirleri arasında etkileşim olduğu ve özellikle sazlıkların yoğun olması nedeniyle Azap Gölü'nün nesli tehlike altındaki Saz Kedileri için önemli bir üreme ve beslenme alanı olduğu belirtilerek, alanın korunmasında hassasiyet gösterilmesi istendi” dedi.

Azap Gölü'nün, yanı başındaki 12 İyon kentinden biri olan Myus ve göl çevresinde yer alan binlerce yıllık kaya mezarlarıyla zengin kültürel mirasa sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Sürücü, aynı zamanda nesli tehlike altında bulunan Saz Kedisi, Akkuyruklu Kartal, Tepeli Pelikan gibi önemli türlere ev sahipliği yaptığı ve birçok nadir bitki türünü barındırdığı söyledi.

“Çevresel tehditlere dikkat çekildi”

Bölgenin ekoturizm potansiyeline de sahip olduğunu ifade eden Sürücü; “Gölün her iki yanında geleneksel yaşamlarını devam ettiren Yeşilköy ve Avşar köylerinin bulunması, hemen arkasında sırtını dayadığı Latmos Dağları'nın olağanüstü doğal peyzajı, doğal ve kültürel kaynak değerleriyle zengin bir ekoturizm potansiyeline sahip bir yer. Gerçekleştirilen toplantıda Azap Gölü ve çevresine olan tehditlere de vurgu yapıldı. Alanda yaşayan yöre insanlarının en büyük sıkıntısının, Latmos Dağları'ndaki maden ocakları olduğu, madencilik faaliyetlerinin dereler vasıtasıyla gelen maden topraklarının gölü doldurduğu, çok dar olan yolda aşırı hızla giden maden kamyonlarının kazalara neden olduğu, Avşar ve Yeşilköy'ü toz içinde bıraktığı, tozların zeytinliklere zarar verdiği ve bunlara bir çözüm bulunması gerektiği söylendi. Aydın DKMP Şube Müdürlüğü'nün yönetim planı çerçevesinde ekoturizm faaliyetleriyle ilgili alanda yapacağı alt yapıların, bölgedeki yöre insanlarına yeni iş imkanları ve alternatif istihdam olanaklarının doğmasına yol açması ve aynı zamanda turizmde yeni deneyimler ve destinasyonların oluşmasını sağlaması beklenmektedir” dedi.

İncelemelere Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Egemen İşcan ve kurumdaki uzmanlar, Manisa DKMP 4. Bölge Müdürlüğü Sulak Alan Şube Müdürlüğü temsilcileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Aydın Tarım İl Müdürlüğü, Söke Tarım İlçe Müdürlüğü, Söke Belediyesi temsilcileri, Yeşilköy Muhtarı Ahdettin Topan, Avşar Muhtarı Erdoğan Bakan, Azap Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Öztürk, Söke Avcılar Derneği Başkanı Fevzi Keçeci, Yaban Hayatı Araştırmacısı Biyolog Dr. Deniz Mengüllüoğlu, Serçinli balıkçılar ve EKODOSD üyeleri katıldı.