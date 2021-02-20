Azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde Nazilli Çapahasan ve Sümer Mahallelerinde 7 evde meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çok yönlü araştırma yapıp günlerce kamera görüntüsü izleyen nazilli polisi yedi ikamette meydana gelen hırsızlık olayını tek kişinin işlediğini tespit etti. Dün gece saatlerinde düğmeye basan ekipler şüpheli C.Ç.'y i Çapahasan Mahallesinde kovalamaca sonucu yakaladı. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Özellikle iki mahallede hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması nedeniyle mahalle sakinleri polis ekiplerine teşekkür etti.