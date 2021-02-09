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Azılı hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi

Aydın’da farklı tarihlerde evden ve açıktan hırsızlık olayına karışan ve 10 vatandaşı mağdur eden hırsız polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Aydın'da farklı tarihlerde evden ve açıktan hırsızlık olayına karışan ve 10 vatandaşı mağdur eden hırsız polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde meydana gelen 3 Evden Hırsızlık, 2 Açıktan Hırsızlık ve 1 Bisiklet Hırsızlığı olayı üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 10 vatandaşı mağdur eden şüpheli E.E. (30) yakalanarak hakkına gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için adli makamlara intikal ettirildi. Şüpheli E.E. alınan ifadelerinin ardından çıkartıldığı Adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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