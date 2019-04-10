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Azılı hırsızlar Didim polisinden kaçamadı

Aydın’ın Didim ilçesinde polis, azılı hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis, azılı hırsızları kıskıvrak yakaladı. Olayda 1 adet motosiklet, 6 adet elektrikli bisiklet bataryası, ve 2 adet musluk bataryası ele geçirilirken şahısların sorgulamalarında 9 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe emniyet müdürlüğü asayiş grup amirliği ekipleri Efeler mahallesinde gerçekleşen evden hırsızlık olayı neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.T. ve E.T. isimli şahısları kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 1 adet motosiklet, 6 adet elektrikli bisiklet bataryası, ve 2 adet musluk bataryası ele geçirildi. Yapılan detaylı çalışmada ise şüphelilerin toplam 9 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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