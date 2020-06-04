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Azılı suçlu Aydın polisinden kaçamadı

Ankara’da 4 ayrı gasp ve silahlı yağma suçuna karışan, hakkında 27 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, dört ay süren çalışmanın ardından saklandığı evde polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon ile yakalandı.

Ankara'da 4 ayrı gasp ve silahlı yağma suçuna karışan, hakkında 27 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, dört ay süren çalışmanın ardından saklandığı evde polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ankara Kızılay Meydanı'nda farklı tarihlerde 4 ayrı Gasp/Silahlı Yağma ve Hükümlü,Tutuklunun Kaçması suçlarından 27 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü hakkında Aydın'da çalışma başlattı. 4 ay süren çalışmanın ardından azılı suçlunun Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri hükümlünün saklandığı eve operasyon düzenlendi. Başarılı bir şekilde sonuçlanan operasyon ile polis ekipleri azılı suçlu A.G.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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