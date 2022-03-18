Babasını izleyerek fotoğrafçı oldu, şimdi babasının hatırası için sergi açıyor

Aydın'da 1989'lu yıllardan 2015 yılına kadar çeşitli gazetelerde çalışan ve 22 Aralık 2016 günü hayatını kaybeden Gazeteci Mehmet Küçük anısına kızı Fulya Küçük tarafından resim sergisi açılıyor. Fotoğraf çekme merakının babasını izlerken başladığını belirten Fulya Küçük, 23 Mart günü Aydın Kültür Müdürlüğü Salonu'nda açılışını gerçekleştireceği sergiye herkesi davet ederek, sergiden elde edilecek gelirle de geçtiğimiz yıl yanan ormanların yeniden yeşermesi için Marmaris'te hatıra ormanı oluşturmayı amaçladığını söyledi

Sergisinde gerek yurtiçi gerekse yurtdışında çektiği pek çok fotoğrafı paylaşacağını belirten Fulya Küçük, “Fotoğraf çekme merakım rahmetli sevgili babam gazeteci Mehmet Küçük'ü izlemekle başladı. Babam, fotoğraf makinesini yanından hiç ayırmaz, ilgisini çeken yerlerin fotoğraflarını çekerdi. Babamdan esinlenerek amatörce başladığım fotoğrafçılığa kendisinin de desteklemesiyle ben de; gerek yurt dışı gerekse yurtiçi gezdiğim gördüğüm yerlerin fotoğraflarını çekerek babama olan özlemimi gidermek ve tanıdığım, tanımadığım tüm dostları ile bir arada olup babamı yad etmek için fotoğraf sergisi açmaya karar verdim. Bana bu doğa sevgisini aşılayan sevgili babam Mehmet Küçük ve dostları adına Marmaris' te yanan ormanlarımızı tekrardan canlandırmak, fidanlar dikerek hatıra ormanı oluşturmayı düşünüyorum” dedi.