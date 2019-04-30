Bacağına demir saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde cami bahçesinin duvarından atlamak isterken bacağına korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay İncirliova Atatürk Mahallesi'nde saat 14.00 sularında meydana geldi. Yeni Camii bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki Berat B. Caminin duvarından atlamak isterken, bacağına korkuluk demiri saplandı. Çocuğun bağrışmaları üzerine vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğun bacağına saplanan demirin kesilmesi için Aydın Büyükşehir İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek korkuluk demirini keserek, çocuğu olduğu yerden kurtardı. 12 yaşındaki Berat ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.