Badem ağaçları baharı çiçeklerle karşıladı

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da badem ağaçları, bahar mevsimini çiçeklerle karşıladı.

Ülke genelinde birçok bölgede kış esareti yaşanırken, hava sıcaklıkları artan Aydın'da baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları çiçek açtı. Bu yıl bademler baharı, çiçeklerle karşılarken, vatandaşlar güneşli ve sıcak günlere aldanarak çiçek açan badem ağaçlarının Mart soğuklarının yaşanması halinde çiçeğe duran meyve ağaçlarına soğuk vurabileceğini belirtti. Aydın'ın ova kesimlerinde ve güney arazilerinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte tabiatta da bahar havası yaşandı.