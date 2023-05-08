Badminton turnuvasında Aydın'ı başarıyla temsil ettiler

Antalya'da düzenlenen badminton turnuvasında Aydın'ı temsil eden Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye finallerine yükseldi.

Badminton Yıldızlar Grup Birinciliği Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalarda, sporcular şampiyonluk için ter dökerken, turnuvada Aydın'ı temsil eden Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu kız takımı, müsabakayı şampiyon olarak tamamladı. Müsabakalarda Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden sporcular, elde ettikleri şampiyonluk ile Türkiye finallerine yükseldi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Antalya'da düzenlenen Badminton Yıldızlar Grup Birinciliğine Aydın ilimizi temsilen katılan Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu kız takımı, müsabakayı şampiyon olarak tamamladı. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik eder, Türkiye finallerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.