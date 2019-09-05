Bafa Gölü bölgesinde zeytin ağaçları kuruyor

Aydın'ın Didim ilçesi ile Bafa Gölü bölgesinde, zeytin ağaçlarında yer yer dal kurumaların yaşandığı bildirildi.

Milas'ın Bafa Gölü bölgesi Karahayit Mahallesinde çiftçilik yapan Mustafa Çetin, yörede kuruyan zeytin ağaçlarında her geçen yıl artış olduğunu ifade etti. Zeytinde dal kurumasıyla başlayan belirtiler zamanla zeytin ağacının tümünü kurduğunu belirten Çetin, durumu yetkililere bildirdiklerini ancak bu duruma çare bulunamadığını söyledi.

Türkiye'de zeytin yetiştiriciliğinde mevcut zararlı ve hastalık sorunlarına ek olarak Verticillium solgunluğu olarak bilinen ve ağaçlarda kısmi dal kurumaları ile tam kurumaya neden olan bir hastalık daha bölgede kendini gösterdiğini belirten Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış ise, istatistiklere göre il geneli ile Bafa gölü bölgesin de dikimi gerçekleştirilen her 100 zeytin ağacından 4'ün de Verticillium solgunluğu görüldüğünü kaydetti. Barış, zeytin ağaçlarında yaşanan kurumalar bölge üreticisini tedirgin ettiğini sözlerine ekledi.