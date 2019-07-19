Bafa Gölü'nde temizlik çalışması yapıldı

Aydın-Muğla il sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yapılarak, etrafa saçılan çöpler toplandı. Arkeolojik ve geleneksel değerlerin bir arada olduğu Bafa Gölü Tabiat Parkı'ndaki canlı popülasyonuna zarar verilmesinin önüne geçilmesi için, çevreye zarar veren atıklar yetkili personel tarafından toplanırken, ziyaretçilerin çöp konusunda daha duyarlı olması istendi.

Aydın DKMP Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bafa Gölü Tabiat Parkımızda yapılan temizlik faaliyetleri rutin olarak devam etmektedir. Değerli ziyaretçilerimizin atıklarını çöp kutularına atmaları önemle rica olunur” denildi.