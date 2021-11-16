Bafa Gölü'nün balerinleri, görsel şölen oluşturdu

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nün durgun sularında süzülen 9 kuğu, görsel şölen oluştururken, kuş gözlemcilerini de heyecanlandırdı.

Türkiye'nin doğa ve tarih açısından en güzel göllerinden biri olan Bafa Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Her yıl binlerce su kuşunun geldiği Bafa Gölü (ÖKA) Önemli Kuş Alanı olup, barındırdığı su kuşu sayısı nedeniyle de Ramsar kriterlerini yerine getirmektedir. Bu kuşlardan birisi de genellikle gölleri ve kışın iyi korunaklı koyları tercih eden kuğular oldu. Kuğu Gölü balesinin balerinleri gibi ince uzun boyunlarını zarif bir şekilde kıvırarak süzülen 9 kuğu, Bafa Gölü'nün durgun sularında görsel bir şenlik oluşturdu.

Bafa Gölü'nün kuşlar için çok önemli sulak alanlardan olduğunu ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “3'ünün yetişkin, 6'sının yavru olduğu gözlenen kuğuların son yıllarda İzmir Kuş Cennetinde de üredikleri bilinmektedir. Bafa'da ki yavrularında, uzun mesafe uçuşu yapamadıklarından burada üremiş olabileceği tahmin edilmektedir. Bafa Gölü kuşlar için çok önemli bir sulak alandır. Aynı zamanda kuş gözlem turizminin en iyi yapılabileceği göllerin başında gelmektedir. Burada nesli tehlike altında bulunan kuşlardan, önemli yırtıcılara kadar nadir kuş türlerini görmek mümkündür. Şu anda gölü mesken edinen kuğularda bunlardan biridir” dedi.

Bafa Gölü'ndeki kuş gözlem turizminin devam etmesi için kuşların korunması gerektiğini sözlerine ekleyen Sürücü; “60'lı yıllarda Kuşadası'na yerleşen ve Bafa Gölü'ne aşık olup buranın korunması için mücadele eden ve kuş gözlem turizminin gelişmesi için gayret gösteren İngiliz vatandaşı Rosemary BALDWİN'in en büyük uğraşı, o yıllarda bir kuş gözlem kulesinin inşa edilmesiydi. Planını kendisinin çizdiği kuş gözlem kulesini hayata geçiremeden vefat etmiş ve vasiyeti gereği İtalya'da yakılarak külleri Türkiye'ye getirilmiş, yakın arkadaşları tarafından gölün en derin yerinde önce külleri, sonra da adını taşıyan rengarenk güller gölün sularına serpilmişti. Yıllar sonra, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Aydın İl Şube Müdürlüğü tarafından, kuş gözlem turizminin yaygınlaşması için, göl kıyısında kuş gözlem kuleleri ve seyir terasları yaptırılmıştır. Göle gerek grup olarak gerekse bireysel kuş gözlemcileri gelerek, kuş gözlemi yapmaktadır. Bafa Gölü'nde kuş gözlem turizminin gelişmesi hem kuşların korunmasını sağlayacak hem de yöre insanlarının ekonomisine katkısı olacaktır” dedi.